Découverte de la calligraphie Le Bourg La Chabanne

Découverte de la calligraphie

Le Bourg Auberge les Campanules La Chabanne Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Pour l’artiste

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 13:00:00

fin : 2026-01-27 17:00:00

Date(s) :

2026-01-27

Découverte de la calligraphie avec l’artiste Mongol Tamir Samandbadraa Purev.

.

Le Bourg Auberge les Campanules La Chabanne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 71 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover calligraphy with Mongolian artist Tamir Samandbadraa Purev.

L’événement Découverte de la calligraphie La Chabanne a été mis à jour le 2026-01-10 par Vichy Destinations