Découverte de la calligraphie Le Bourg La Chabanne
Découverte de la calligraphie Le Bourg La Chabanne mardi 27 janvier 2026.
Découverte de la calligraphie
Le Bourg Auberge les Campanules La Chabanne Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : 
Début : 2026-01-27 13:00:00
fin : 2026-01-27 17:00:00
Début : 2026-01-27 13:00:00
fin : 2026-01-27 17:00:00
Date(s) :
2026-01-27
Découverte de la calligraphie avec l’artiste Mongol Tamir Samandbadraa Purev.
Le Bourg Auberge les Campanules La Chabanne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 71 42
English :
Discover calligraphy with Mongolian artist Tamir Samandbadraa Purev.
