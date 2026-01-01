Découverte de la calligraphie Le Bourg La Chabanne

Découverte de la calligraphie Le Bourg La Chabanne mardi 27 janvier 2026.

Découverte de la calligraphie

Le Bourg Auberge les Campanules La Chabanne Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Pour l’artiste

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 13:00:00
fin : 2026-01-27 17:00:00

Date(s) :
2026-01-27

Découverte de la calligraphie avec l’artiste Mongol Tamir Samandbadraa Purev.
  .

Le Bourg Auberge les Campanules La Chabanne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 71 42 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover calligraphy with Mongolian artist Tamir Samandbadraa Purev.

L’événement Découverte de la calligraphie La Chabanne a été mis à jour le 2026-01-10 par Vichy Destinations