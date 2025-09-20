Découverte de la campagne Lamottoise – « Une randonnée à travers champs découvrir le patrimoine local » Place de la mairie de Lamotte du Rhône Lamotte-du-Rhône

Découverte de la campagne Lamottoise – « Une randonnée à travers champs découvrir le patrimoine local » Samedi 20 septembre, 10h00 Place de la mairie de Lamotte du Rhône Vaucluse

Nombre de places limité. Sur inscription à l’office de Tourisme intercommunal Provence Côté Rhône avant le vendredi 19.09 à 17h30 au 04 90 30 36 83

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Calez-vous, durant 1h30 dans les pas de Nicole votre accompagnatrice rando afin de découvrir de facon ludique la campgane Lamottoise et ses cultures.

=>11h30 : Verre de l’amitié offert par le comité des fêtes dans la cour de l’ancienne école.

Annulé en cas de forte pluie

Rendez-vous a 9h45 devant la Mairie pour un départ a 10h.Durée 1h30. Niveau facile (enfants a partir de 10 ans).La randonnée se fera sous la responsabilité des participants.

Place de la mairie de Lamotte du Rhône Place Liberté, 84840 Lamotte-du-Rhône Lamotte-du-Rhône 84840 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 30 20 32 Commune de Lamotte du Rhône

