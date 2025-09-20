Découverte de la « cathédrale des sables » Eglise Saint Eloi Dunkerque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Chaque visiteur aura la possibilité de découvrir librement l’église. Il pourra également bénéficier de visites guidées qui lui permettront de découvrir la sacristie de style Renaissance ainsi que le grand-orgue. Le titulaire de l’instrument exposera quelques notions de facture d’orgue et proposera des explications aux claviers

Plus d’informations sur www.paroissestgilles-dunkerque.fr

Visite commentée : samedi à 17h, dimanche à 14h30 et 16h

Eglise Saint Eloi 2 rue Clémenceau 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025