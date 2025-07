DÉCOUVERTE DE LA CATHÉDRALE Perpignan

DÉCOUVERTE DE LA CATHÉDRALE

Place Léon Gambetta Perpignan Pyrénées-Orientales

Découverte de la Cathédrale de Perpignan ! Départ de la visite Place Gambetta, devant la Cathédrale, lundi 4 août à 10h30

English :

Discover Perpignan Cathedral! Tour starts: Place Gambetta, in front of the Cathedral, Monday August 4, 10.30 a.m

German :

Entdecken Sie die Kathedrale von Perpignan! Start der Tour: Place Gambetta, vor der Kathedrale, Montag, 4. August, 10:30 Uhr

Italiano :

Scoprite la Cattedrale di Perpignan! Inizio visita: Place Gambetta, davanti alla Cattedrale, lunedì 4 agosto alle ore 10.30

Espanol :

Descubra la catedral de Perpiñán Inicio de la visita: Place Gambetta, frente a la catedral, lunes 4 de agosto a las 10.30 h

