Découverte de la chapelle de Cressieu Hameau de Cressieu Chazey-Bons samedi 20 septembre 2025.

Hameau de Cressieu Chapelle de Cressieu Chazey-Bons Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Venez à la rencontre de l’association Les amis de la chapelle de Cressieu qui vous feront découvrir ce charmant édifice et les projets de conservation portés par la commune et l’association.

Hameau de Cressieu Chapelle de Cressieu Chazey-Bons 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 81 16 86 jeanine.vauday@orange.fr

English :

Come and meet the association Les amis de la chapelle de Cressieu (Friends of the Chapel of Cressieu), who will show you around this charming building and tell you about the conservation projects being carried out by the municipality and the association.

German :

Lernen Sie den Verein Les amis de la chapelle de Cressieu kennen, der Ihnen dieses charmante Gebäude und die von der Gemeinde und dem Verein getragenen Erhaltungsprojekte näher bringen wird.

Italiano :

Venite a conoscere l’associazione Les amis de la chapelle de Cressieu, che vi parlerà di questo affascinante edificio e dei progetti di conservazione intrapresi dal comune e dall’associazione.

Espanol :

Venga a conocer a la asociación Les amis de la chapelle de Cressieu, que le hablará de este encantador edificio y de los proyectos de conservación emprendidos por el municipio y la asociación.

L’événement Découverte de la chapelle de Cressieu Chazey-Bons a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier