Découverte de la chapelle de Vérimande Chapelle de Vérimande Annot

Découverte de la chapelle de Vérimande Dimanche 21 septembre, 10h00 Chapelle de Vérimande Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Ouverture exceptionnelle de la chapelle de Vérimande et visite commentée avec Cathy Barré.

RDV à la chapelle.

04 92 83 23 03 – https://www.annot.com/

annot@verdontourisme.com

Commune Annot