Découverte de la chapelle de Vers la Ville Chapelle Vers la ville Annot

Découverte de la chapelle de Vers la Ville Samedi 20 septembre, 10h30 Chapelle Vers la ville Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Ouverture exceptionnelle de la chapelle de Vers la Ville et visite commentée avec Cathy Barré.

RDV à la chapelle.

Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Annot

04 92 83 23 03 – https://www.annot.com/

annot@verdontourisme.com

Chapelle Vers la ville 04240 Annot Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492832303 http://www.annot-tourisme.com [{« link »: « https://www.annot.com/ »}, {« link »: « mailto:annot@verdontourisme.com »}]

Mathieu Simoulin – Verdon Pictures