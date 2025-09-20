Découverte de la chapelle de Vers la Ville Chapelle Vers la ville Annot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Ouverture exceptionnelle de la chapelle de Vers la Ville et visite commentée avec Cathy Barré.
RDV à la chapelle.
Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Annot
04 92 83 23 03 – https://www.annot.com/
annot@verdontourisme.com
Chapelle Vers la ville 04240 Annot Annot 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492832303 http://www.annot-tourisme.com [{« link »: « https://www.annot.com/ »}, {« link »: « mailto:annot@verdontourisme.com »}]
Mathieu Simoulin – Verdon Pictures