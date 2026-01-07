Découverte de la Chapelle des Aviateurs

Rue de la Chapelle Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-06-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-05-07 2026-06-18

Construite sur les hauteurs de la plage du Platin, la chapelle des Aviateurs est fermée au public. On pousse la porte de ce monument, ouvert exceptionnellement pour ces visites, afin d’y découvrir son histoire.

.

Rue de la Chapelle Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Built high above the Platin beach, the Chapelle des Aviateurs is closed to the public. Push open the door of this monument, exceptionally open for these visits, to discover its history.

L’événement Découverte de la Chapelle des Aviateurs Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique