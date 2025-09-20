Découverte de la Chapelle du Carmel. Carmel de Valenciennes Saint-Saulve

Découverte de la Chapelle du Carmel. Carmel de Valenciennes Saint-Saulve samedi 20 septembre 2025.

Découverte de la Chapelle du Carmel. 20 et 21 septembre Carmel de Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion du Centenaire du Carmel, l’exposition est prolongée jusqu’au 27 septembre.

La Chapelle des carmélites, construite entre 1964 et 1966, a été conçue par Pierre Szekely (sculpteur) et Claude Guislain (architecte). Première sculpture-architecture à usage collectif dédié au sacré réalisé en France, la chapelle est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis le 7 mai 2002.

Carmel de Valenciennes 1 Rue Henri Barbusse, 59880 Saint-Saulve, France Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France 03 27 46 24 98 http://www.carmeldesaintsaulve.fr L’église du carmel de Saint-Saulve, construite de 1954 à 1966, est un exemple remarquable de l’architecture-sculpture dont Pierre Szekely est l’une des figures majeures. L’église comprend de nombreux objets conçus par le sculpteur et qui sont cohérents avec l’ensemble architectural, et indissociables de celui-ci. L’église du Carmel est comparable pour ses effets plastiques et son aspect sculptural à la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp de Le Corbusier. D’un point de vue architectural, l’église de Pierre Szekely et Claude Guislain est sans doute moins réussie, mais la construction illustre un courant bien différent de celui de la production de Le Corbusier et qu’on peut considérer comme étant en réaction aux formes issues des doctrines modernes. Les différentes fonctions (accueil, entrée, choeur, espace communautaire, entrée du couvent) sont définies par des espaces composés de cylindres et de volumes emboîtés, différemment baignés par la lumière. L’éclairage zénithal du choeur est composé d’inclusions de résines colorées représentant les douze pierres précieuses de l’Apocalypse. L’ensemble est construit en briques recouvertes d’un enduit à la chaux blanche.

Une exposition en 14 panneaux présente les origines du projet, les concepteurs, et détaille les différents éléments de la construction, du mobilier et la symbolique des lieux.

carmel de Saint Saulve