Découverte de la Chapelle du Saint-Sang de Boulogne-sur-Mer Chapelle du Saint-Sang Boulogne-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite libre ou accompagnée de la Chapelle du Saint-Sang

La chapelle commémore la réception de la relique du sang du Christ en 1100 envoyée de Jérusalem par Godefroy de Bouillon à Boulogne-sur-Mer.

Découvrez son histoire, son architecture.

Jauge limitée dans la chapelle à 25 personnes.

Renseignements : 06 60 70 13 74 / chapelledusaintsang62@orange.fr

Chapelle du Saint-Sang 53 Av. John Kennedy, 62200 Boulogne-sur-Mer, France

