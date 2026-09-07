Découverte de la Chapelle Notre-Dame, Chapelle Notre-Dame, Saint-Jure

Informations pratiques

Découverte de la Chapelle Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle Notre-Dame Moselle

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Accès libre et visite guidée.

Chapelle Notre-Dame Rue du Révérend Père Vincent 57420 Ressaincourt Saint-Jure 57420 Moselle Grand Est 0387697257 C’est une Chapelle néo-gothique reconstruite, en 1929, grâce à la générosité du Révérend Père Vincent, enfant du village. Lieu de pèlerinage, on y venait prier pour les enfants malades atteints de convulsions et pour les problèmes de gorge.

Accès libre et visite guidée

Sylvie Kremer