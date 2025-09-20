Découverte de la Chapelle Notre-Dame de la Barrière Saint-André-lez-Lille

Découverte de la Chapelle Notre-Dame de la Barrière Saint-André-lez-Lille samedi 20 septembre 2025.

Découverte de la Chapelle Notre-Dame de la Barrière

65 Rue Sadi-Carnot Saint-André-lez-Lille Nord

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20 2025-09-21

L’association CHAPELLES&CO qui a pour but de préserver et de valoriser le patrimoine religieux vernaculaire sur le territoire de la métropole lilloise vous propose de découvrir la Chapelle Notre-Dame de la Barrière de Saint-André-Lez-Lille.

Le « parrain » qui veille sur cette chapelle, témoin de la piété de la commune, sera votre guide. Il vous accueillera dans la chapelle et vous narrera son histoire.

Venez à la découverte de ce patrimoine religieux vernaculaire trop souvent méconnu et oublié.

_Partenariat avec le Syndicat d’Initiative de Saint-André-Lez-Lille, la Paroisse de Saint-André-Hors-les-Murs et la Ville de Saint-André-Lez-Lille._ .

65 Rue Sadi-Carnot Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France chapelles.and.co@gmail.com

