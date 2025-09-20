Découverte de la Chapelle Notre-Dame des 7 Douleurs Chapelle Notre-Dame des 7 Douleurs Wambrechies

Sur réservation en envoyant un courriel à l’adresse suivante : hooremantheo@gmail.com (30 places disponibles)

Théo HOOREMAN Responsable de l’Antenne wambrecitaines de CHAPELLES&CO vous propose une visite-flash inédite de la Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs.

De par son histoire, son culte et son architecture, cet édifice est un témoin du Wambrechies du XIXè siècle. La visite vous emmènera à l’intérieur de cette chapelle édifiée et meublée grâce aux dons des notables de l’époque avant d’aborder l’histoire de l’hospice auquel elle est encore aujourd’hui attachée.

Partenariat avec l’Association Wambrechies Historique, la Ville de Wambrechies et la Paroisse Saint-Vaast de Wambrechies.

Cette chapelle est la plus grande de la commune. Située sur la Place du Centre-Ville, elle est encore utilisée par la Paroisse de Wambrechies pour des cérémonies religieuses en semaine.

Son origine remonte à 1857 lorsque le maire de la commune et le châtelain de Robersart le Vicomte Martel OBERT DE QUEVY, décide la construction d’une chapelle en hommage à son épouse disparue. Il choisit de l’ériger à proximité de l’hospice que son épouse avait fondée.

Le culte de ce vocable marial est très ancien. Au pied de la croix de son fils agonisant, la Mère de Dieu connut le glaive de douleurs que lui avait annoncé le vieillard Siméon au Temple de Jérusalem le jour de la Présentation de Jésus. Ces douleurs étaient symbolisées par des petites épées qui transperçaient le cœur de Marie. Malheureusement, depuis les années 1970, celles-ci ont disparu.

