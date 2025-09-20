Découverte de la Chapelle Notre-Dame du Chêne Route de la Chapelle Cousance

Route de la Chapelle Chapelle Notre-Dame du Chêne Cousance Jura

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Appréciez ce lieu, son histoire et son environnement paisible.

Lieu de légende, de mémoire et de spiritualité, la chapelle est un lieu patrimonial pittoresque et apaisant.

Découvrez la légende de Saint Benoît Labre et du jeune berger Fougerard qui a donné lieu à l’édification de la chapelle.

Des travaux de restauration soutenus par l’Etat et le Département ont été réalisés ces dernières années. Et grâce à la Fondation du Patrimoine, un appel à la générosité a été lancé. Les site a ainsi pu être restauré et réaménagé. Vous pourrez ainsi découvrir les travaux de restauration et d’aménagement autour du site qui ont été entrepris.

Visite libre. .

+33 3 84 85 90 21 mairie.cousance@orange.fr

