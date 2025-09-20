Découverte de la chapelle Saint-Christophe Chapelle Saint Christophe / Elven Elven

Découverte de la chapelle Saint-Christophe Chapelle Saint Christophe / Elven Elven samedi 20 septembre 2025.

Accueil en continu le samedi et le dimanche.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de la chapelle avec pour thème la villa romaine découverte et étudiée en 1850 par le Capitaine Thann.

Présentation sur site du moulage de la borne milliaire et de la croix monolithique située au pignon ouest de la chapelle. L’artiste elvinois Alain Rignault présentera son travail de sculpteur de pierre.

Chapelle Saint Christophe / Elven Saint-Christophe, 56250 Elven Elven 56250 Morbihan Bretagne https://www.elven.bzh/patrimoine-religieux/

