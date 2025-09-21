Découverte de la Chapelle Saint-Thomas à Mollégès Cimetière de Mollégès Mollégès

Découverte de la Chapelle Saint-Thomas à Mollégès Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Cimetière de Mollégès Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La chapelle Saint-Thomas du XIe siècle est le plus ancien monument du village de Mollégès. Située aujourd’hui au centre du cimetière communale elle a bénéficié en 2023 d’une restauration complète à l’initiative de la mairie.

Venez découvrir les nombreuses marques lapidaires taillée sur l’ensemble de l’édifice religieux et l’histoire de cette chapelle caractéristique de la première période de l’architecture romane.

Cimetière de Mollégès D31, 13940 Mollégès Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Gabriel CLAVEL