Découverte de la chapelle Sainte Anne, Laigné-Saint-Gervais La Chapelle Sainte-Anne Laigné-Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de la chapelle de 14h à 18h le samedi 21 et dimanche 22 septembre.

Venez découvrir les restaurations de la chapelle, réalisées par les bénévoles de l’association de protection du patrimoine de la commune.

Un parcours d’interprétation a été mis en place pour vous racontez l’histoire et les étapes de restauration de la chapelle.

La Chapelle Sainte-Anne, Laigné-Saint-Gervais, 72220 Laigné-en-Belin, Sarthe, Pays de la Loire

©Communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois