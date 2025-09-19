Découverte de la Chapelle Sainte Foy Chapelle Sainte-Foy Chartres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00+ – 2025-09-19T11:+

Fin : 2025-09-19T18:+ – 2025-09-19T19:+

Dans le cadre de la vente aux enchères d’Art forain et des journées européennes du patrimoine,

Histoire de la Galerie de Chartres, ancienne chapelle Sainte Foy, rue Collin d’Harleville.

Par Jean-Pierre Lelièvre, commissaire-priseur honoraire?

Chapelle Sainte-Foy 7 bis Rue Collin d’Harleville, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237882828 https://www.ivoire-france.com/chartres/fr/acheter/58-ventes_venir/ Chapelle du XVIe transformée en salle de vente. À 10 minutes à pied de la Gare de Chartres

A 5 minutes des parkings de la ville

