Découverte de la Chapelle Sainte-Thérèse de Lisieux Mons-en-Barœul

Découverte de la Chapelle Sainte-Thérèse de Lisieux

Rue Faidherbe Mons-en-Baroeul Mons-en-Barœul Nord

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20 2025-09-21

L’association CHAPELLES&CO qui a pour but de préserver et de valoriser le patrimoine religieux vernaculaire sur le territoire de la métropole lilloise vous propose de découvrir la Chapelle Sainte-Thérèse de Lisieux de Mons-en-Baroeul qui a été restaurée il y a peu.

La « marraine » qui veille sur cette petite chapelle, témoin de passé rural de la commune, sera votre guide. Elle vous accueillera dans la chapelle et vous narrera son histoire.

Venez à la découverte de ce patrimoine trop souvent méconu et oublié. .

Rue Faidherbe Mons-en-Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France chapelles.and.co@gmail.com

