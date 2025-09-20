Découverte de la Chapelle Sainte-Thérèse de Lisieux Mons-en-Barœul
Découverte de la Chapelle Sainte-Thérèse de Lisieux Mons-en-Barœul samedi 20 septembre 2025.
Découverte de la Chapelle Sainte-Thérèse de Lisieux
Rue Faidherbe Mons-en-Baroeul Mons-en-Barœul Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 16:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
L’association CHAPELLES&CO qui a pour but de préserver et de valoriser le patrimoine religieux vernaculaire sur le territoire de la métropole lilloise vous propose de découvrir la Chapelle Sainte-Thérèse de Lisieux de Mons-en-Baroeul qui a été restaurée il y a peu.
La « marraine » qui veille sur cette petite chapelle, témoin de passé rural de la commune, sera votre guide. Elle vous accueillera dans la chapelle et vous narrera son histoire.
Venez à la découverte de ce patrimoine trop souvent méconu et oublié. .
Rue Faidherbe Mons-en-Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France chapelles.and.co@gmail.com
