Découverte de la Chapelle Sainte-Thérèse et Notre-Dame du Sourire de Wambrechies Chapelle Sainte-Thérèse et Notre-Dame du Sourire Wambrechies

Découverte de la Chapelle Sainte-Thérèse et Notre-Dame du Sourire de Wambrechies Samedi 20 septembre, 14h30 Chapelle Sainte-Thérèse et Notre-Dame du Sourire Nord

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez à la découverte de cet élément du patrimoine religieux vernaculaire de la ville de Wambrechies.

La « marraine » qui veille sur cette chapelle, témoin de la piété de la commune, sera votre guide. Elle vous accueillera dans la chapelle et vous narrera son histoire.

Découvrez ce patrimoine trop souvent méconnu et oublié.

Partenariat avec la Ville de Wambrechies et la Paroisse Saint-Vaast de Wambrechies.

Chapelle Sainte-Thérèse et Notre-Dame du Sourire Angle Rue de l'Agrippin et Rue Goya Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France Historique :

Madame GEORGES CATOIRE, demeurant au Chateau « Les Biussonnets » fit élever, à proximité de son habitation, cette vaste chapelle en reconnaissance de sa protection lors de la Seconde Guerre Mondiale.

L’architecture :

De plan rectangulaire, sous un toit à deux pentes, elle présente une superbe façade à vaste pignon à pans de moineaux, alors que celui du chevet est à deux pentes.

Sa façade monumentale de style néo-régionaliste flamand s’ouvre sur un large arc brisé, en ciment peint ton crème.

Deux petites lucarnes s’ouvrent de part et d’autres dans la toiture.

Le décor extérieur est donné par les matériaux; la brique, les tuiles, le ciment peint et le fer forgé ; quatre ancres à volutes amenant le regard vers l’imposante croix qui couronne l’édifice.

La chapelle possède un petit campanile en fer forgé lui aussi supportant une cloche.

L’intérieur est assez sobre, un sol carrelé, la brique apparente sur les murs, un lambris pour le plafond, une grande table d’autel et deux appliques pour supporter les lampes de dévotions.

Seules touches anciennes et davantage ouvragées, la porte du tabernacle, qui est un réemploi, est orné de l’agneau immolé couché sur le Livre aux sept sceaux de l’Apocalypse et la statue de Notre-Dame du Sourire.

Ce vocable est une dévotion particulière du Carmel de Lisieux.

Sous l’autel se trouve un « gisant » en plâtre de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Thomas SANCHEZ