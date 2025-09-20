Découverte de la chapellerie à l’atelier de formier Hats Blocks Laforest Hats Blocks Laforest (atelier de formier, chapellerie) Caussade

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À la découverte du métier de formier

Le formier est l’artisan qui sculpte, dans des blocs de tilleul, les formes en bois servant de moules à chapeaux.

Ce savoir-faire rare, minutieux et précieux est inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Venez découvrir cet art exceptionnel lors d’une visite guidée au cœur de l’atelier.

Créneaux de visite : 11h30, 14h30 ou 16h

️ Gratuit – Sur réservation conseillée

Hats Blocks Laforest (atelier de formier, chapellerie) 37 rue de la République, 82300 Caussade Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 26 04 06

L'atelier du formier Didier Laforest est situé dans le centre historique de Caussade, au sein d'une maison atypique datant du XIIIe siècle, pleine d'histoires. Une boutique et un show-room sont à disposition du public, avec chapeaux de ville, d'été, d'hiver, ainsi qu'un choix d'effets de têtes plus chics pour les cérémonies.

L’atelier du formier Didier Laforest est situé dans le centre historique de Caussade, au sein d’une maison atypique datant du XIIIe siècle, pleine d’histoires. Une boutique et un show-room sont à disposition du public, avec chapeaux de ville, d’été, d’hiver, ainsi qu’un choix d’effets de têtes plus chics pour les cérémonies.

© Claire Wolff OTQC