Découverte de la chèvrerie de Valbonne, La chèvrerie de Valbonne, Valbonne

Découverte de la chèvrerie de Valbonne Samedi 6 juin, 09h30, 15h00 La chèvrerie de Valbonne Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

L’élevage caprin

Samedi 6 juin 2026, nous vous accueillons à la chèvrerie de Valbonne pour partager notre passion de l’élevage.

Nous vous proposons :

– de venir découvrir la traite à 9h30

– une immersion au milieu des chèvres en accompagnant le troupeau jusqu’à son parc : départ à 10h30

– d’accompagner le berger pour le retour des chèvres : départ à 16h30

Les fromages de Chèvre bio

Les horaires de vente pour acheter le fromage de chèvre sont :

Les mercredis et vendredis de 15h à 19h

Les samedis de 10h à 12h et de 15h à 19h

Le mini-marché

Tous les samedis après-midi de 15h à 19h, retrouvez notre mini-marché de producteurs locaux (légumes, huile d’olive, pain, confitures, chocolat, miel, safran, kimchi, eau de fleur d’oranger, plantes grasses, bières…)

Le miel de Suzie

Samedi 6 juin 2025, à 15h30, Suzie vous proposera une animation sur le monde fascinant des abeilles. Elle partagera ses connaissances et sa passion pour son métier d’apicultrice avec vous et vous pourrez lui poser toutes vos questions!

La chèvrerie de Valbonne 1382 route de Biot 06560 Valbonne Valbonne 06560 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Découvrez notre élevage caprin fromager en agriculture biologique en zone urbaine consommer local circuit court

Laura Oller