DECOUVERTE DE LA CHOCOLATERIE PANEL, Chocolaterie Panel, Grigny-sur-Rhône

Informations pratiques

DECOUVERTE DE LA CHOCOLATERIE PANEL Samedi 19 septembre, 10h00 Chocolaterie Panel Rhône

15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

En plein coeur de notre laboratoire, vous assisterez à la fabrication artisanale (et inchangée depuis les années 1930) de notre chocolat LE GALET DU RHÔNE.

Vous découvrirez la cuisson et le faconnage de notre nougatine ainsi que toutes les autres étapes entrant dans la fabrication de notre spécialité déposée.

Et bien sûr, vous pourrez déguster !

Chocolaterie Panel 13 avenue Jacques Chirac, 69520 Grigny sur Rhône Grigny-sur-Rhône 69520 Les Arboras Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 24 15 80 http://www.chocolats-panel.com https://www.instagram.com/chocolateriepanel/ [{« type »: « email », « value »: « panelchocolatier@gmail.com »}] Entrez dans notre chocolaterie artisanale fondée en 1905 et découvrez la fabrication de notre spécialité LES GALETS DU RHÔNE. Nougatine cuite au chaudron, trempage manuel dans le chocolat noir et bien évidemment petite dégustation seront notamment au programme. Petit parking devant la boutique et facilités de stationnement aux alentours.

Transports en commun : Gare Grigny Le Sablon puis Bus 80, 220, arrêt Boutras-Sabatier

Journées européennes du patrimoine

©NORBERTLACROIX