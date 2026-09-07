Découverte de la cité des Castors du Haut-Landreau, Départ à l’entrée de la rue Maurice Utrillo, Rezé

samedi 19 septembre 2026 · Départ à l'entrée de la rue Maurice Utrillo · Rezé

Informations pratiques

Découverte de la cité des Castors du Haut-Landreau Samedi 19 septembre, 11h00 Départ à l’entrée de la rue Maurice Utrillo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Partez à la découverte des Castors du Haut-Landreau au cours d’une balade commentée !

Visite organisée par l’association Rezé Histoire.

Départ à l’entrée de la rue Maurice Utrillo Rue Maurice Utrillo, 44400 REZÉ Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://rezehistoire.fr/ »}] Accès : Tram 3 (Espace Diderot), Bus 33 (Utrillo)

Partez à la découverte des Castors du Haut-Landreau au cours d’une balade commentée !

© Gilles Retière