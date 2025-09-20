Découverte de la cité-jardin d’Orgemont Eglise Saint-Ferdinand Argenteuil

Découverte de la cité-jardin d’Orgemont Eglise Saint-Ferdinand Argenteuil samedi 20 septembre 2025.

Découverte de la cité-jardin d’Orgemont Samedi 20 septembre, 11h30 Eglise Saint-Ferdinand Val-d’Oise

Nombre de places limitées à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Partez à la découverte de la cité-jardin d’Orgemont et de son architecture (a)typique. Parcourez les rues en fer à cheval de ce lieu emblématique qui était considéré comme la cité-jardin idéale lors de sa construction.

Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Ferdinand, 15 minutes avant le départ de la visite.

Eglise Saint-Ferdinand 7 place Saint-Ferdinand 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France L’église Saint-Ferdinand est une église catholique d’Argenteuil (Val-d’Oise). Elle appartient à l’association diocésaine du diocèse de Pontoise et dépend depuis 2017 du doyenné d’Enghien-Montmorency.

Elle est dédiée à saint Ferdinand ; la paroisse Saint-Ferdinand fait partie d’un groupement de paroisses incluant les paroisses d’Enghien et de Saint-Gratien et ne dépend plus du doyenné d’Argenteuil.

Circuit à travers la cité-jardin d’Orgemont

Mairie d’Argenteuil