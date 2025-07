Découverte de la course landaise et des arènes Arènes Marciac

Découverte de la course landaise et des arènes

Arènes 9 Chemin de Ronde Marciac Gers

Claude Biran, en ambassadeur bénévole passionné, accueille les visiteurs curieux d’authenticité aux arènes de Marciac de juin à septembre, tous les mercredis après-midi ou sur rendez-vous.

Venez quand vous le voulez entre 15h et 19h.

Gratuit.

Les arènes de Marciac

Ces arènes, d’une capacité de 1000 places, et dont la piste est l’une des plus longues de la Gascogne (45 mètres.), ont également la particularité de posséder de grands arbres dans une partie de la contre-piste, qui fournissent une ombre appréciable à la partie non couverte des gradins.

Arènes 9 Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 21 85 bbiran@orange.fr

English :

Claude Biran, as a passionate volunteer ambassador, welcomes visitors curious about authenticity to the Marciac arenas from June to September, every Wednesday afternoon or by appointment.

Come whenever you like, between 3pm and 7pm.

Free admission.

The Marciac arenas

These 1000-seat arenas, with one of the longest racetracks in Gascony (45 meters), also boast large trees in part of the counter-raceway, providing welcome shade for the uncovered part of the stands.

German :

Claude Biran empfängt als leidenschaftlicher ehrenamtlicher Botschafter von Juni bis September jeden Mittwochnachmittag oder nach Vereinbarung Besucher, die neugierig auf Authentizität in der Arena von Marciac sind.

Kommen Sie, wann Sie wollen, zwischen 15.00 und 19.00 Uhr.

Kostenlos.

Die Arenen von Marciac

Diese Arena mit einer Kapazität von 1000 Plätzen und einer der längsten Rennbahnen der Gascogne (45 m.) hat außerdem die Besonderheit, dass in einem Teil der Gegengerade große Bäume stehen, die dem nicht überdachten Teil der Zuschauerränge einen angenehmen Schatten spenden.

Italiano :

Claude Biran, un appassionato ambasciatore volontario, accoglie i visitatori in cerca di autenticità nelle arene di Marciac da giugno a settembre, ogni mercoledì pomeriggio o su appuntamento.

Venite in qualsiasi momento tra le 15.00 e le 19.00.

Ingresso libero.

Le arene di Marciac

Questa arena da 1000 posti, con una delle più lunghe della Guascogna (45 metri), ha anche la particolarità di avere grandi alberi in una parte della contropista, che forniscono una gradita ombra alla parte scoperta delle tribune.

Espanol :

Claude Biran, apasionado embajador voluntario, recibe a los visitantes en busca de autenticidad en los ruedos de Marciac de junio a septiembre, todos los miércoles por la tarde o con cita previa.

Acérquese a cualquier hora entre las 15:00 y las 19:00.

Entrada gratuita.

Los ruedos de Marciac

Esta arena de 1000 localidades, con una de las más largas de Gascuña (45 metros), tiene además la particularidad de contar con grandes árboles en parte de la contrapista, que proporcionan una agradable sombra a la parte descubierta de las gradas.

