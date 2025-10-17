Découverte de la course landaise et des vins de Plaimont Arènes Marciac
Découverte de la course landaise et des vins de Plaimont Arènes Marciac vendredi 17 octobre 2025.
Découverte de la course landaise et des vins de Plaimont
Arènes 9 Chemin de Ronde Marciac Gers
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-19
2025-10-17
Partez à la découverte des arènes de Marciac et du sport traditionnel gascon la course landaise. Pour les plus curieux, une initiation à l’écart sera proposée. La visite se conclura par une dégustation des vins de Plaimont, accompagnés de douceurs sucrées.
+33 6 77 43 18 99 gite.marciac.lasaubolle@gmail.com
English :
Discover the Marciac arenas and the traditional Gascon sport: the landaise race. For the more curious, an introduction to the « écart » will be offered. The visit concludes with a tasting of Plaimont wines, accompanied by sweet treats.
German :
Entdecken Sie die Arena von Marciac und den traditionellen Sport der Gascogne: das Landaise-Rennen. Für die Neugierigsten unter Ihnen wird eine Einführung in den Spagat angeboten. Der Besuch endet mit einer Verkostung der Weine von Plaimont, begleitet von süßen Leckereien.
Italiano :
Scoprite le arene di Marciac e lo sport tradizionale guascone della corsa delle Landes. Per i più curiosi, sarà offerta un’introduzione all' »écart ». La visita si conclude con una degustazione di vini Plaimont, accompagnata da dolci.
Espanol :
Descubra las pistas de Marciac y el tradicional deporte gascón de la carrera de las Landas. Para los más curiosos, se ofrecerá una introducción al « écart ». La visita concluye con una degustación de vinos Plaimont, acompañada de dulces.
