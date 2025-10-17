Découverte de la course landaise et des vins de Plaimont Route de Maubourguet Marciac

Découverte de la course landaise et des vins de Plaimont Route de Maubourguet Marciac vendredi 17 octobre 2025.

Découverte de la course landaise et des vins de Plaimont

Route de Maubourguet Gite Marciac la Saubolle Marciac Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Partez à la découverte des arènes de Marciac et du sport traditionnel gascon la course landaise.

.

Route de Maubourguet Gite Marciac la Saubolle Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 77 43 18 99 gite.marciac.lasaubolle@gmail.com

English :

Discover the Marciac arenas and the traditional Gascon sport of course landaise.

German :

Entdecken Sie die Arena von Marciac und den traditionellen Sport der Gascogne: das Landaise-Rennen.

Italiano :

Scoprite le arene di Marciac e il tradizionale sport guascone della landaise.

Espanol :

Descubra los ruedos de Marciac y el deporte tradicional gascón, la landaise.

L’événement Découverte de la course landaise et des vins de Plaimont Marciac a été mis à jour le 2025-09-05 par Comité Départemental du Tourisme Destination Gers