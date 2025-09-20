Découverte de la crypte de Saint-André Eglise Saint-André Tarare

Découverte de la crypte de Saint-André Samedi 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-André Rhône

Le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’église Saint-André de Tarare, imposant édifice qui domine la ville, est le fruit d’une longue histoire architecturale. Son aspect actuel est le résultat de la juxtaposition de deux églises : l’une classique du XVIIIe siècle, et l’autre néogothique construite dans la seconde moitié du XIXe siècle selon les plans de Tony Desjardins, architecte de la ville et du diocèse de Lyon.

Au-delà de son architecture visible, l’église abrite un lieu singulier, la crypte, qui a fait l’objet d’une récente restauration pour lui redonner sa vocation première.

Eglise Saint-André rue Portelle, 69170 Tarare Tarare 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

