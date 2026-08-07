Découverte de la cuisine brésilienne avec Babellium Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
vendredi 16 octobre 2026 · Rue Pont-Ar-Laër · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Découverte de la cuisine brésilienne avec Babellium
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 16:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Couleurs, parfums et saveurs du Brésil s’invitent à la médiathèque ! Animée par Christiane et Tharsila, toutes deux brésiliennes, en partenariat avec l’association Babellium, cette parenthèse gourmande met à l’honneur la richesse de la gastronomie brésilienne, entre recettes typiques, découvertes culturelles et moments de partage.
2h Public adulte Sur inscription. .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
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English :
L’événement Découverte de la cuisine brésilienne avec Babellium Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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