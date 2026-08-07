Découverte de la cuisine brésilienne avec Babellium Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Découverte de la cuisine brésilienne avec Babellium

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 16:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Couleurs, parfums et saveurs du Brésil s’invitent à la médiathèque ! Animée par Christiane et Tharsila, toutes deux brésiliennes, en partenariat avec l’association Babellium, cette parenthèse gourmande met à l’honneur la richesse de la gastronomie brésilienne, entre recettes typiques, découvertes culturelles et moments de partage.

2h Public adulte Sur inscription. .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte de la cuisine brésilienne avec Babellium Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS