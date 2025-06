Découverte de la culture de la biodynamie | Château Monestier la Tour Lieu-dit La Tour Monestier 1 juillet 2025 10:30

Dordogne

Lieu-dit La Tour
Château Monestier la Tour
Monestier
Dordogne

Début : 2025-07-01 10:30:00

fin : 2025-07-22 15:00:00

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

Le Château Monestier la Tour organise une visite guidée autour de la découverte de la biodynamie. Vous découvrirez la cuvier, le chai, le jardin biodynamique et la tisanerie.

Le visite s’effectuera en français.

Sur réservation

Lieu-dit La Tour Château Monestier la Tour

Monestier 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 18 43

English:

Château Monestier la Tour is organizing a guided tour based on the discovery of biodynamic viticulture. You’ll discover the vat room, the cellar, the biodynamic garden and the herbal tea room.

The tour will be conducted in French.

Reservations required

German:

Das Château Monestier la Tour organisiert eine Führung rund um die Entdeckung der biodynamischen Landwirtschaft. Sie werden die Bütte, den Weinkeller, den biodynamischen Garten und die Teestube entdecken.

Die Führung findet auf Französisch statt.

Auf Reservierung

Italiano :

Lo Château Monestier la Tour organizza una visita guidata alla scoperta della viticoltura biodinamica. Scoprirete la sala dei tini, la cantina, il giardino biodinamico e la tisaneria.

La visita sarà condotta in francese.

Solo su prenotazione

Espanol:

El Château Monestier la Tour organiza una visita guiada para descubrir la viticultura biodinámica. Descubrirá la sala de cubas, la bodega, el jardín biodinámico y la tisanería.

La visita se realizará en francés.

Sólo con reserva previa

L’événement Découverte de la culture de la biodynamie | Château Monestier la Tour Monestier a été mis à jour le 2025-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides