Découverte de la culture du safran & idées recettes pour vos repas de fêtes Meux

Parking mairie et Salle des fêtes de Meux Meux Charente-Maritime

Tarif : 3 EUR

Sylviane Ouvrard vous parlera avec passion de la culture de ce crocus qui permet la production du safran et vous présentera des idées de recettes simples autour de cette épice pour vos repas de fêtes de fin d’année. Sur inscription Office de Tourisme

Meux 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Sylviane Ouvrard will talk passionately about the cultivation of the crocus that produces saffron, and present simple recipes based on this spice for your festive meals. Registration required Tourist Office

German :

Sylviane Ouvrard wird Ihnen mit Leidenschaft über den Anbau dieses Krokus berichten, der die Produktion von Safran ermöglicht, und Ihnen einfache Rezeptideen rund um dieses Gewürz für Ihre Festtagsmahlzeiten vorstellen. Nach Anmeldung Office de Tourisme

Italiano :

Sylviane Ouvrard parlerà con passione della coltivazione del croco che produce lo zafferano e vi darà alcune semplici ricette con questa spezia per i vostri pasti di fine anno. Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del turismo

Espanol :

Sylviane Ouvrard le hablará con pasión del cultivo del crocus utilizado para producir el azafrán y le propondrá algunas recetas sencillas con esta especia para sus comidas festivas. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo

