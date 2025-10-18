Découverte de la culture du safran Saint-Épain

Découverte de la culture du safran Saint-Épain samedi 18 octobre 2025.

Découverte de la culture du safran

Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Découvrons ensemble la culture de l’épice la plus chère au monde ! Au programme Ramassage dans notre safranière (pensez à vos bottes !), émondage autour d’une bonne tisane safranée et puis dégustation gourmande pour terminer madeleines au safran, beurre de safran, tarte aux pommes safranée, boisson à base de sirop de safran et les conseils culinaires qui vont avec… Venez vivre une expérience hors des sentiers battus ! .

Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 81 49 chant-de-ble@orange.fr

English :

Let’s discover the cultivation of the world’s most expensive spice! On the program: picking in our saffron field (don’t forget your boots!), pruning over a good saffron tea and then a gourmet tasting session to finish: saffron madeleines, saffron butter, saffron apple tart, etc.

German :

Entdecken wir gemeinsam den Anbau des teuersten Gewürzes der Welt! Auf dem Programm stehen: Sammeln in unserer Safranfarm (denken Sie an Ihre Stiefel!), Stutzen bei einem guten Safran-Tee und dann zum Abschluss eine Gourmet-Verkostung: Safran-Madeleines, Safran-Butter, Safran-Apfelkuchen,…

Italiano :

Scopriamo insieme la coltivazione della spezia più costosa del mondo! In programma: raccolta nel nostro campo di zafferano (non dimenticate gli stivali!), potatura davanti a un buon tè allo zafferano e infine una degustazione gastronomica: madeleine allo zafferano, burro allo zafferano, torta di mele allo zafferano, ecc.

Espanol :

Descubramos juntos el cultivo de la especia más cara del mundo En el programa: recolección en nuestro campo de azafrán (¡no olvide sus botas!), poda en torno a un buen té de azafrán y, para terminar, una degustación gourmet: magdalenas de azafrán, mantequilla de azafrán, tarta de manzana al azafrán, etc.

