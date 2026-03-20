Découverte de la culture du safran

rdv place de l’église de Vanzac Vanzac Vanzac Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-03-27 2026-09-10 2026-10-08

Dans le cadre des Rencontres & Découvertes locales.

Vous partirez à la rencontre de Marie-Pierre, productrice de safran. Elle vous parlera avec passion de la culture de ce crocus sativus actuellement en fleurs.

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rdv place de l’église de Vanzac Vanzac Vanzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

As part of the Rencontres & Découvertes locales program.

Meet saffron grower Marie-Pierre. She’ll talk passionately about the cultivation of this crocus sativus, now in bloom.

L’événement Découverte de la culture du safran Vanzac a été mis à jour le 2026-03-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge