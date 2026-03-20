Découverte de la culture du safran rdv place de l’église de Vanzac Vanzac
Découverte de la culture du safran rdv place de l’église de Vanzac Vanzac vendredi 27 mars 2026.
Découverte de la culture du safran
rdv place de l’église de Vanzac Vanzac Vanzac Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-03-27 2026-09-10 2026-10-08
Dans le cadre des Rencontres & Découvertes locales.
Vous partirez à la rencontre de Marie-Pierre, productrice de safran. Elle vous parlera avec passion de la culture de ce crocus sativus actuellement en fleurs.
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rdv place de l’église de Vanzac Vanzac Vanzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
As part of the Rencontres & Découvertes locales program.
Meet saffron grower Marie-Pierre. She’ll talk passionately about the cultivation of this crocus sativus, now in bloom.
L’événement Découverte de la culture du safran Vanzac a été mis à jour le 2026-03-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge