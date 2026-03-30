DÉCOUVERTE DE LA DANSE FORRO Maison des associations Saint-Brevin-les-Pins
DÉCOUVERTE DE LA DANSE FORRO Maison des associations Saint-Brevin-les-Pins mardi 31 mars 2026.
DÉCOUVERTE DE LA DANSE FORRO
Maison des associations 31 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 19:45:00
fin : 2026-03-31 20:45:00
Date(s) :
2026-03-31 2026-04-14 2026-04-28
Découverte de la danse Forro, provenant du Nordeste du Brésil.
Ouvert à tous et gratuit, venez nombreux pour ce moment de danse, seul ou en couple !
Sur inscription auprès de l’association Retz Activités 02 44 06 10 42 ou association@retzactivites.net .
Maison des associations 31 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 49 39 89 50 association@retzactivites.net
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English :
L’événement DÉCOUVERTE DE LA DANSE FORRO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint Brevin
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