DÉCOUVERTE DE LA DANSE FORRO Maison des associations Saint-Brevin-les-Pins

DÉCOUVERTE DE LA DANSE FORRO

Maison des associations 31 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:45:00

fin : 2026-03-31 20:45:00

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-14 2026-04-28

Découverte de la danse Forro, provenant du Nordeste du Brésil.

Ouvert à tous et gratuit, venez nombreux pour ce moment de danse, seul ou en couple !

Sur inscription auprès de l’association Retz Activités 02 44 06 10 42 ou association@retzactivites.net .

Maison des associations 31 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 49 39 89 50 association@retzactivites.net

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English :

L’événement DÉCOUVERTE DE LA DANSE FORRO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint Brevin