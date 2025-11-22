Découverte de la danse Heels et Urban Contempo Studio Pulsation Fontvieille

Découverte de la danse Heels et Urban Contempo

Du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025 de 11h30 à 13h et de 9h30 à 11h. Studio Pulsation 5655A chemin du Stade Municipal Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Participez à un stage de danse Heels et Urban Contempo à Fontvieille, les samedi 22 et dimanche 23 novembre !

Organisé par l’école de danse Studio Pulsation



Avec Violette Brénier, danseuse interprète et professeur diplômée d’état en danse contemporaine.

Violette danse dans différentes compagnies (MyDNA, MimH…)et est professeure au sein de l’école DNA DANCE AREA à Montpellier.



Le stage se déroulera le samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025, sur les 2 jours, en 2 cours distincts

– De 9h30 à 11h, un cours d’Urban contempo (dès 9 ans)

– De 11h30 à 13h, un cours de Heels (dès 16 ans)



Informations et inscription sur le site internet de Studio Pulsation, avant le 21 novembre .

Studio Pulsation 5655A chemin du Stade Municipal Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Take part in a ‘Heels’ and ‘Urban Contempo’ dance workshop in Fontvieille on Saturday 22nd and Sunday 23rd November!

German :

Nehmen Sie am Samstag, 22. November, und Sonntag, 23. November, an einem Tanzworkshop „Heels” und „Urban Contempo” in Fontvieille teil!

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di danza Heels e Urban Contempo a Fontvieille sabato 22 e domenica 23 novembre!

Espanol :

Participe en un taller de danza Heels y Urban Contempo en Fontvieille el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre

L’événement Découverte de la danse Heels et Urban Contempo Fontvieille a été mis à jour le 2025-11-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles