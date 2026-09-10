Découverte de la découpe graveuse laser Rue de la mairie Gonneville-en-Auge

mercredi 7 octobre 2026 · Rue de la mairie · Gonneville-en-Auge

Informations pratiques

Gonneville-en-Auge

Découverte de la découpe graveuse laser

Rue de la mairie Espace Public Numérique Gonneville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 18:00:00

fin : 2026-11-18 20:00:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-11-18

Venez utiliser les machines de l’ Espace public numérique lors de cet atelier création, découvrez la graveuse laser !

Venez utiliser les machines de l’ Espace public numérique lors de cet atelier création, découvrez la graveuse laser !

Savoir utiliser la souris est indispensable pour cet atelier. .

Rue de la mairie Espace Public Numérique Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr

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English : Découverte de la découpe graveuse laser

Come and use the machines at the Digital Public Space during this creative workshop, and discover the laser engraver!

L’événement Découverte de la découpe graveuse laser Gonneville-en-Auge a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge