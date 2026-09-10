Découverte de la découpe graveuse laser Rue de la mairie Gonneville-en-Auge
mercredi 7 octobre 2026 · Rue de la mairie · Gonneville-en-Auge
Informations pratiques
Gonneville-en-Auge
Découverte de la découpe graveuse laser
Rue de la mairie Espace Public Numérique Gonneville-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:00:00
fin : 2026-11-18 20:00:00
Date(s) :
2026-10-07 2026-11-18
Venez utiliser les machines de l’ Espace public numérique lors de cet atelier création, découvrez la graveuse laser !
Venez utiliser les machines de l’ Espace public numérique lors de cet atelier création, découvrez la graveuse laser !
Savoir utiliser la souris est indispensable pour cet atelier. .
Rue de la mairie Espace Public Numérique Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr
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English : Découverte de la découpe graveuse laser
Come and use the machines at the Digital Public Space during this creative workshop, and discover the laser engraver!
L’événement Découverte de la découpe graveuse laser Gonneville-en-Auge a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge