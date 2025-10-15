Découverte de la découpe laser Rue de la mairie Gonneville-en-Auge

Découverte de la découpe laser

Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 18:00:00

fin : 2025-10-15 20:00:00

Date(s) :

2025-10-15 2025-11-26

Venez utiliser les machines de l’espace public numérique, la découpe laser n’aura plus de secret pour vous !

Dès 15 ans. .

Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr

English : Découverte de la découpe laser

Come and use the machines at the Digital Public Space, and laser cutting will hold no secrets for you!

German : Découverte de la découpe laser

Kommen Sie und benutzen Sie die Maschinen des digitalen öffentlichen Raums, das Laserschneiden wird kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Italiano :

Venite a utilizzare le macchine del Digital Public Space e il taglio laser non avrà più segreti per voi!

Espanol :

Venga a utilizar las máquinas del Espacio Público Digital y el corte por láser dejará de tener secretos para usted

