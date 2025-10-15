Découverte de la découpe laser Rue de la mairie Gonneville-en-Auge
Découverte de la découpe laser Rue de la mairie Gonneville-en-Auge mercredi 15 octobre 2025.
Découverte de la découpe laser
Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 18:00:00
fin : 2025-10-15 20:00:00
Date(s) :
2025-10-15 2025-11-26
Venez utiliser les machines de l’espace public numérique, la découpe laser n’aura plus de secret pour vous !
Venez utiliser les machines de l’espace public numérique, la découpe laser n’aura plus de secret pour vous !
Dès 15 ans. .
Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr
English : Découverte de la découpe laser
Come and use the machines at the Digital Public Space, and laser cutting will hold no secrets for you!
German : Découverte de la découpe laser
Kommen Sie und benutzen Sie die Maschinen des digitalen öffentlichen Raums, das Laserschneiden wird kein Geheimnis mehr für Sie sein!
Italiano :
Venite a utilizzare le macchine del Digital Public Space e il taglio laser non avrà più segreti per voi!
Espanol :
Venga a utilizar las máquinas del Espacio Público Digital y el corte por láser dejará de tener secretos para usted
L’événement Découverte de la découpe laser Gonneville-en-Auge a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Normandie Pays d’Auge