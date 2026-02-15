Découverte de la distillation charentaise ou l’art de la bonne chauffe Clion

Découverte de la distillation charentaise ou l’art de la bonne chauffe

6 rue de la Chapelle Clion Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Actuellement en période de distillation, Camille vous accueille au pied de son alambic en cuivre pour présenter ce savoir-faire unique qui permet la naissance de la célèbre eau de vie de cognac, avant de visiter les chais. Sur inscription Office Tourisme

.

6 rue de la Chapelle Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 40 71

English :

Discovery walk of the picturesque village of Saint-Paul in Clion sur Seugne and its charming chapel, in the company of the winegrower. He will also show you his cellars and his still within his distillery.

It has been a family vineyard for five generations. The production method, from the grape to the bottle, will no longer hold any secrets for you.

Booking is required. booking at the tourist office.

