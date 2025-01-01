Découverte de la distillerie du Château de Beaulon Lorignac

Découverte de la distillerie du Château de Beaulon Lorignac mercredi 1 janvier 2025.

Découverte de la distillerie du Château de Beaulon

17 route de Royan Lorignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-01-01

fin : 2025-04-30

Date(s) :

2025-01-01 2025-05-01 2025-10-01

Assis devant les quatre alambics rutilants, martelés à la main, dans l’atmosphère euphorisante d’arômes fruités et fleuris émanant de la distillation des vins issus de cépages anciens et rares.

Réservation obligatoire.

.

17 route de Royan Lorignac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 96 13 info@beaulon.fr

English :

Sit in front of the four gleaming, hand-hammered stills, in the euphoric atmosphere of fruity and flowery aromas emanating from the distillation of wines from ancient and rare grape varieties.

Reservations required.

German :

Sitzen Sie vor den vier glänzenden, handgehämmerten Destillierkolben in der euphorisierenden Atmosphäre der fruchtigen und blumigen Aromen, die von der Destillation der Weine aus alten und seltenen Rebsorten ausgehen.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Sedetevi davanti ai quattro alambicchi scintillanti e martellati a mano, nell’atmosfera euforica degli aromi fruttati e floreali che si sprigionano dalla distillazione di vini provenienti da vitigni antichi e rari.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Siéntese frente a los cuatro relucientes alambiques martillados a mano, en la eufórica atmósfera de aromas afrutados y florales que emanan de la destilación de vinos de variedades de uva antiguas y raras.

Imprescindible reservar.

L’événement Découverte de la distillerie du Château de Beaulon Lorignac a été mis à jour le 2025-04-14 par Offices de Tourisme de Jonzac