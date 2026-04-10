Découverte de la distillerie du Château Montifaud puis de la fresque de l’église de Jarnac-Champagne parc barabeau Jarnac-Champagne
Découverte de la distillerie du Château Montifaud puis de la fresque de l’église de Jarnac-Champagne parc barabeau Jarnac-Champagne mardi 21 avril 2026.
Jarnac-Champagne
Découverte de la distillerie du Château Montifaud puis de la fresque de l’église de Jarnac-Champagne
parc barabeau Parc barabeau Jarnac-Champagne Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-04-21 2026-05-21 2026-06-18 2026-07-16
Le Château Montifaud vous ouvre ses portes pour découvrir la distillerie de cognac, le pineau, et gin du domaine. Puis vous irez à l’église du village qui abrite une fresque ultra moderne et surprenante de la Transfiguration peinte en son plafond.
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parc barabeau Parc barabeau Jarnac-Champagne 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 contact@jonzac-haute-saintonge.com
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English :
Château Montifaud opens its doors to you to discover the estate’s cognac, pineau and gin distillery. Then off to the village church, which features a surprisingly modern fresco of the Transfiguration painted on its ceiling.
L’événement Découverte de la distillerie du Château Montifaud puis de la fresque de l’église de Jarnac-Champagne Jarnac-Champagne a été mis à jour le 2026-04-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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