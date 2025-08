Découverte de la fabrique de casserole en cuivre Baumalu Baldenheim

Découverte de la fabrique de casserole en cuivre Baumalu Baldenheim mercredi 30 juillet 2025.

Découverte de la fabrique de casserole en cuivre Baumalu

20 Rue de Schwobsheim Baldenheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-07-30 10:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-05 2025-08-26 2025-10-22

Venez découvrir la création d’ustensiles en cuivre et visiter nos ateliers.

L’équipe du magasin BAUMALU vous propose différents ustensiles de cuisson ainsi que de nombreux accessoires de cuisine et conseils personnalisés. Et ce du lundi après midi au samedi.

Venez également découvrir la création d’ustensiles en cuivre et visiter nos ateliers sur rendez-vous. 10% à la boutique. 0 .

20 Rue de Schwobsheim Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98 marckolsheim@grandried.alsace

English :

Come and discover the creation of copper utensils and visit our workshops.

German :

Erfahren Sie mehr über die Herstellung von Kupferutensilien und besuchen Sie unsere Werkstätten.

Italiano :

Venite a scoprire la creazione di utensili in rame e visitate i nostri laboratori.

Espanol :

Venga a descubrir la creación de utensilios de cobre y visite nuestros talleres.

