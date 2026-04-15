Baldenheim

Découverte de la fabrique de casserole en cuivre Baumalu

20 Rue de Schwobsheim Baldenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-06-24 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Venez découvrir la création d’ustensiles en cuivre et visiter nos ateliers.

Savoir-faire, excellence et authenticité… Entrez dans les coulisses de l’univers familial BAUMALU et laissez-vous guider à travers une visite passionnante de l’usine. Découvrez les différentes étapes de fabrication des célèbres ustensiles de cuisine en cuivre du travail du métal brut jusqu’au produit fini, chaque geste révèle un savoir-faire unique transmis de génération en génération.

À l’issue de la visite, profitez d’un passage en boutique avec -10% sur vos achats. L’équipe vous accueille du lundi après-midi au samedi et saura vous conseiller parmi un large choix d’ustensiles de cuisson et d’accessoires de cuisine. 0 .

20 Rue de Schwobsheim Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98 marckolsheim@grandried.alsace

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English :

Come and discover the creation of copper utensils and visit our workshops.

L’événement Découverte de la fabrique de casserole en cuivre Baumalu Baldenheim a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Grand Ried