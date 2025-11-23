Découverte de la facilitation graphique ! – Atelier créatif avec Orégane Plailly Chronographe (Le) Rezé

Découverte de la facilitation graphique ! – Atelier créatif avec Orégane Plailly Chronographe (Le) Rezé dimanche 23 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 15:00 – 17:00

Gratuit : non Sur inscription Adulte, En famille, Jeune Public

La facilitation graphique est une pratique innovante qui utilise la visualisation pour mieux comprendre, mémoriser et apprendre. Elle permet de rendre accessibles et vivants des sujets complexes. Une part belle lui est donnée dans Ceci n’est pas qu’un paysage en lui laissant présenter le projet collectif de recherches (PCR) des archéologues métropolitains.En lien avec la fresque visuelle de l’exposition, cet atelier propose une initiation à la facilitation graphique et la pensée visuelle en en apprenant les principes de base (conteneurs, pictogrammes, texte, etc.). Il s’agira également – à travers des activités sensorielles – d’expérimenter la visualisation d’idées et de concepts sur le thème de l’archéologie.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr http://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home