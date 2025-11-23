Découverte de la facilitation graphique ! – Atelier créatif avec Orégane Plailly Le Chronographe Rezé

Découverte de la facilitation graphique ! – Atelier créatif avec Orégane Plailly Dimanche 23 novembre, 15h00 Le Chronographe Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-23T15:00:00 – 2025-11-23T17:00:00

Fin : 2025-11-23T15:00:00 – 2025-11-23T17:00:00

La facilitation graphique est une pratique innovante qui utilise la visualisation pour mieux comprendre, mémoriser et apprendre. Elle permet de rendre accessibles et vivants des sujets complexes. Une part belle lui est donnée dans Ceci n’est pas qu’un paysage en lui laissant présenter le projet collectif de recherches (PCR) des archéologues métropolitains.

En lien avec la fresque visuelle de l’exposition, cet atelier propose une initiation à la facilitation graphique et la pensée visuelle en en apprenant les principes de base (conteneurs, pictogrammes, texte, etc.). Il s’agira également – à travers des activités sensorielles – d’expérimenter la visualisation d’idées et de concepts sur le thème de l’archéologie.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home »}]

@OréganePlailly pour Le Chronographe