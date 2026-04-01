Découverte de la faune aquatique Saint-Georges-de-Rouelley
Découverte de la faune aquatique Saint-Georges-de-Rouelley jeudi 16 avril 2026.
Saint-Georges-de-Rouelley
Découverte de la faune aquatique
Parking de la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Le retour du printemps et des beaux jours annonce le réveil de nombreuses espèces aquatiques à la Fosse Arthour.
Poissons, crustacés, insectes ou encore amphibiens, autant d’espèces aux modes de vie et aux histoires différentes. .
Parking de la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley 50720 Manche Normandie +33 2 33 81 13 33 espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte de la faune aquatique
L’événement Découverte de la faune aquatique Saint-Georges-de-Rouelley a été mis à jour le 2026-02-25 par PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE
À voir aussi à Saint-Georges-de-Rouelley (Manche)
- Découverte de la faune aquatique Saint-Georges-de-Rouelley 16 avril 2026
- Le Moulin-Foulon Saint-Georges-de-Rouelley Manche 1 mai 2026
- Visite du jardin habité de St Georges Jardin habité Saint-Georges-de-Rouelley 17 mai 2026
- Visite du jardin habité de St Georges Jardin habité Saint-Georges-de-Rouelley 21 juin 2026
- On fait le point… sur les coccinelles ! Saint-Georges-de-Rouelley 17 juillet 2026