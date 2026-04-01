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Découverte de la faune aquatique Saint-Georges-de-Rouelley

Découverte de la faune aquatique Saint-Georges-de-Rouelley

Découverte de la faune aquatique Saint-Georges-de-Rouelley jeudi 16 avril 2026.

Adresse : Parking de la Fosse Arthour

Ville : 50720 Saint-Georges-de-Rouelley

Département : Manche

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Rouelley

Découverte de la faune aquatique

Parking de la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :
2026-04-16

Le retour du printemps et des beaux jours annonce le réveil de nombreuses espèces aquatiques à la Fosse Arthour.
Poissons, crustacés, insectes ou encore amphibiens, autant d’espèces aux modes de vie et aux histoires différentes.   .

Parking de la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley 50720 Manche Normandie +33 2 33 81 13 33  espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr

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English : Découverte de la faune aquatique

L’événement Découverte de la faune aquatique Saint-Georges-de-Rouelley a été mis à jour le 2026-02-25 par PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE

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