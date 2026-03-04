Découverte de la faune aquatique Saint-Georges-de-Rouelley

Découverte de la faune aquatique

Parking de la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley Manche

Le retour du printemps et des beaux jours annonce le réveil de nombreuses espèces aquatiques à la Fosse Arthour.

Poissons, crustacés, insectes ou encore amphibiens, autant d’espèces aux modes de vie et aux histoires différentes. .

Parking de la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley 50720 Manche Normandie +33 2 33 81 13 33 espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr

