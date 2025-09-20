Découverte de la faune des berges de l’Arlas Serres-Castet

Berges de l'Arlas Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

2025-09-20

Au cours d’une petite balade, partez à la découverte des landes humides du Pont-Long et des différentes richesses faunistiques habitant le site des berges de l’Arlas. Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo. Inscription obligatoire. Durée 2h30. .

Berges de l’Arlas Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 51 96 47 f.dore@cen-na.org

