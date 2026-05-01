Découverte de la faune et de la flore des causses de Eyvigues Salignac-Eyvigues
Découverte de la faune et de la flore des causses de Eyvigues Salignac-Eyvigues vendredi 8 mai 2026.
Salignac-Eyvigues
Découverte de la faune et de la flore des causses de Eyvigues
Sentier des Fontaines Salignac-Eyvigues Dordogne
Tarif : 15.5 – 15.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Balade nature dans un vallon préservé, riche de 20 espèces d’orchidées sauvages. Pendant 2h30 à 3h, découvrez faune et flore (insectes, oiseaux) lors d’une immersion guidée. Dès 8 ans, groupe limité à 16 personnes. Départ garanti à partir de 8 inscrits.
Rendez vous dans un vallon à l’écart des grands sites, dans une zone très préservée renfermant au total 20 espèces d’orchidées sauvages.
Au programme Balade et observation de la faune et de la flore en compagnie d’orchidées, d’ insectes et d’oiseaux.
Pendant 2h30 à 3 heures, profitez d’une promenade immersive et d’un véritable bain de nature !
Dès 8 ans et pour un groupe de 16 personnes maximum.
Le départ est garanti à partir de 8 inscrits ! .
Sentier des Fontaines Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Découverte de la faune et de la flore des causses de Eyvigues
Nature walk in an unspoilt valley, home to 20 species of wild orchid. For 2h30 to 3h, discover the flora and fauna (insects, birds) during a guided immersion. Minimum age 8, group limited to 16. Guaranteed departure for groups of 8 or more.
L’événement Découverte de la faune et de la flore des causses de Eyvigues Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-05-02 par OT du pays de Fénelon
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