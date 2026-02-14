Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux

Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails Samedi 21 mars, 09h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

L’ancien bois de Bordeaux fait l’objet depuis plusieurs années d’une profonde mutation, nous découvrirons les actions écologiques mises en place et les espèces caractéristiques.

Découvrez le Parc des Jalles avec 80 animations gratuites programmées de mars à juin 2026. Parc des Jalles nature

